Годовщина крушения рейса MH17. Посол США почтила память жертв, подчеркнув пренебрежение Кремля человеческими жизнями и международным правом 17 июля, 21:10 Вооруженный пророссийский боевик стоит на страже, пока группы по расследованиям авиакатастрофы осматривают место крушения рейса MH17 (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev)

В восьмую годовщину катастрофы рейса MH17, сбитого российским ЗРК Бук, посол США в Украине Бриджит Бринк почтила память ее жертв, отметив, что Россия продолжает пренебрегать международным правом и человеческими жизнями.

«Восемь лет назад российская ракета сбила самолет MH17 над Украиной, унеся жизни 298 человек. Я чту их память, в то время как российские ракеты продолжают падать на Николаев, Днепр и другие украинские города, убивая мирных жителей и демонстрируя пренебрежение Кремля к международному праву и человеческой жизни», — говорится в заявлении Бринк на ее странице в Twitter.

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Катастрофа Малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, в которую вошли представители России. В июле 2015 года Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.



В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования крушения Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет был сбит из ЗРК Бук, доставленного на Донбасс с территории России.

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