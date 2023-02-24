Годовщина вторжения России. Как поддержали Украину в разных странах мира — самые яркие фото 24 февраля, 15:58 Люди фотографуються на тлі Сіднейської опери підсвіченої в кольори українського прапора (Фото:REUTERS/Jaimi Joy)

В годовщину вторжения Росии или накануне во многих странах мира прошли акции в поддержку Украины и против агрессии Москвы.

NV собрал самые яркие фото, демонстрирующие отношение к нашей стране и путинской диктатуре по всему миру.

Сторонники Украины перед Европарламентом в Брюсселе, 24 февраля 2023 года.

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Фото: REUTERS/Yves Herman

Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс держит гигантский флаг перед зданием Европарламента в Брюсселе, 24 февраля 2023 года.



Фото: REUTERS/Yves Herman

Гигантский флаг Украины перед зданием Европарламента в Брюсселе, 24 февраля 2023 года.

Фото: REUTERS/Yves Herman

Подсвеченное в цвета украинского флага здание Сиднейской оперы, 24 февраля 2023 года.

Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Пресс-конференция премьер-министра Японии Фумио Кисиды, 24 февраля 2023 года.

Фото: Stanislav Kogiku/Pool via REUTERS

Протест против российского вторжения в Украину в Токио, 24 февраля 2023 года.

Фото: REUTERS/Issei Kato

Кот Ларри проходит мимо двери на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне, 24 февраля 2023 года.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его жена Акшата Мурти смотрят, как посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко и его жена Инна Пристайко слушают гимн Украины на перед дверью на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне, 24 февраля 2023 года.



Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Протестующий против российского вторжения в Украине на фоне подбитого возле села Дмитровка под Киевом российского танка Т-72 в Берлине, 24 февраля 2023 года.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

13-летняя Алиса Бушуева, которая была вынуждена бежать из Украины в начале войны, играет на пианино на мероприятии, посвященном первой годовщине вторжения России в Украину в Ливерпуле, 24 февраля 2023 года.



Фото: REUTERS/Phil Noble

Украинский священник Сергий Бережной выступает во время богослужения датского парламента по случаю годовщины российского вторжения в Украину в церкви Хольмен в Копенгагене, 24 февраля 2023 года.



Фото: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Чедомир Стойкович, сербский проукраинский активист, с окровавленным тортом перед полицейскими, охраняющими посольство России в Белграде, 24 февраля 2023 года.



Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Украинские, канадские и британские военные во время мероприятия посвященного годовщине российского вторжения в Украину, на юге Великобритании, 24 февраля 2023 года.

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Акция в поддержку Украины в Алматы, 24 февраля 2023 года.

Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Изображения чучела президента России Владимира Путина во время бдения при свечах перед посольством России в Нью-Йорке, 23 февраля 2023 года.



Фото: REUTERS/Irynka Hromotska

Человек стоит на российском флаге во время бдения при свечах перед посольством России в Нью-Йорке, 23 февраля 2023 года.



Фото: REUTERS/Irynka Hromotska

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Таллин, 24 февраля 2023 года.

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Ребенок стоит перед джутовыми мешками с напечатанными на них цитатами о мире — инсталляцией итальянского художника Джанфранко Меджиато Встреча, символ мира, приуроченной к первой годовщине вторжения России в Украину, Рим, 24 февраля 2023 года.



Фото: REUTERS/Yara Nardi

Эйфелева башня в Париже подсвеченная в цвета украинского флага, 23 февраля 2023 года.



Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Акция в поддержку Украины на Трафальгарской площади в Лондоне, 23 февраля 2023 года.



Фото: REUTERS/Henry Nicholls