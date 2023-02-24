Годовщина вторжения России. Как поддержали Украину в разных странах мира — самые яркие фото
Люди фотографуються на тлі Сіднейської опери підсвіченої в кольори українського прапора (Фото:REUTERS/Jaimi Joy)
В годовщину вторжения Росии или накануне во многих странах мира прошли акции в поддержку Украины и против агрессии Москвы.
NV собрал самые яркие фото, демонстрирующие отношение к нашей стране и путинской диктатуре по всему миру.
Сторонники Украины перед Европарламентом в Брюсселе, 24 февраля 2023 года.
Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс держит гигантский флаг перед зданием Европарламента в Брюсселе, 24 февраля 2023 года.
Гигантский флаг Украины перед зданием Европарламента в Брюсселе, 24 февраля 2023 года.
Подсвеченное в цвета украинского флага здание Сиднейской оперы, 24 февраля 2023 года.
Пресс-конференция премьер-министра Японии Фумио Кисиды, 24 февраля 2023 года.
Протест против российского вторжения в Украину в Токио, 24 февраля 2023 года.
Кот Ларри проходит мимо двери на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне, 24 февраля 2023 года.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его жена Акшата Мурти смотрят, как посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко и его жена Инна Пристайко слушают гимн Украины на перед дверью на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне, 24 февраля 2023 года.
Протестующий против российского вторжения в Украине на фоне подбитого возле села Дмитровка под Киевом российского танка Т-72 в Берлине, 24 февраля 2023 года.
13-летняя Алиса Бушуева, которая была вынуждена бежать из Украины в начале войны, играет на пианино на мероприятии, посвященном первой годовщине вторжения России в Украину в Ливерпуле, 24 февраля 2023 года.
Украинский священник Сергий Бережной выступает во время богослужения датского парламента по случаю годовщины российского вторжения в Украину в церкви Хольмен в Копенгагене, 24 февраля 2023 года.
Чедомир Стойкович, сербский проукраинский активист, с окровавленным тортом перед полицейскими, охраняющими посольство России в Белграде, 24 февраля 2023 года.
Украинские, канадские и британские военные во время мероприятия посвященного годовщине российского вторжения в Украину, на юге Великобритании, 24 февраля 2023 года.
Акция в поддержку Украины в Алматы, 24 февраля 2023 года.
Изображения чучела президента России Владимира Путина во время бдения при свечах перед посольством России в Нью-Йорке, 23 февраля 2023 года.
Человек стоит на российском флаге во время бдения при свечах перед посольством России в Нью-Йорке, 23 февраля 2023 года.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Таллин, 24 февраля 2023 года.
Ребенок стоит перед джутовыми мешками с напечатанными на них цитатами о мире — инсталляцией итальянского художника Джанфранко Меджиато Встреча, символ мира, приуроченной к первой годовщине вторжения России в Украину, Рим, 24 февраля 2023 года.
Эйфелева башня в Париже подсвеченная в цвета украинского флага, 23 февраля 2023 года.
Акция в поддержку Украины на Трафальгарской площади в Лондоне, 23 февраля 2023 года.