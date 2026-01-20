Год Трампа. Победы и поражения президента США за время со дня его инаугурации, и как к нему относятся американцы

20 января, 22:19
NV Премиум
Google Читайте NV в Google
Некоторые жители США впервые за свою жизнь испытывают страх и приближение рецессии именно за время правления Дональда Трампа (Фото: Reuters/Evelyn Hockstein)

Некоторые жители США впервые за свою жизнь испытывают страх и приближение рецессии именно за время правления Дональда Трампа (Фото: Reuters/Evelyn Hockstein)

x1
0:00
-
21:09
Автор: Тимур Савин

Похищение президента Венесуэлы, перспективы аннексии Гренландии, попытки развала НАТО, замирение на Ближнем Востоке и стремление обогатить США — все это о политике Дональда Трампа. Что удалось, а что нет американскому лидеру в первую годовщину его второй каденции.

В ночь со 2 на 3 января американский отряд Дельта за несколько часов захватил диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес. Все прошло тихо — без шума в ООН, Международном уголовном суде и других влиятельных международных организациях. Тем более, что обвинения против Мадуро серьезные: сотрудничество с наркокартелями и содействие переправке тысяч тонн кокаина в США.

Реклама

В то время, как супругов привезли под конвоем на суд в Нью-Йорк, американский президент Дональд Трамп без промедлений провозгласил себя «исполняющим обязанности президента Венесуэлы». А также намекнул на

Теги:   Дональд Трамп США Иран Николас Мадуро Венесуэла

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies