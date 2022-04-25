В 2021 году глобальные военные расходы впервые превысили $2 трлн — SIPRI 25 апреля, 04:09 Цей матеріал також доступний українською В SIPRI сообщили об увеличении военных расходов в мире (Фото:REUTERS/Stanislav Yurchenko)

Глобальные военные расходы выросли на 0,7% в реальном выражении в 2021 году и достигли $2,113 трлн.

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Об этом сообщили в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI).

В топ-5 стран по расходам входят США, Китай, Индия, Великобритания и Россия. На эти страны приходится 62% военных расходов в мире.

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$2,1 трлн — рекордные военные расходы, отметили в SIPRI. Они растут седьмой год подряд.

«Даже в условиях экономических последствий пандемии COVID-19 мировые военные расходы достигли рекордного уровня. Из-за инфляции произошло замедление темпов роста в реальном выражении. Однако в номинальном выражении военные расходы выросли на 6,1%», — заявил Диего Лопес да Силва, старший научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.

Инфографика: sipri.org

В результате резкого экономического подъема в 2021 году соотношение глобальных военных расходов к мировому ВВП снизилось на 0,1 процентного пункта — с 2,3% в 2020 году до 2,2% в 2021 году.

Военные расходы США в 2021 году составили $801 млрд — на 1,4% меньше, чем в 2020 году. Финансирование США военных исследований и разработок выросло на 24% в период с 2012 по 2021 год, в то время как финансирование закупок вооружений за тот же период сократилось на 6,4%.

Россия увеличила свои военные расходы на 2,9% в 2021 году, до $65,9 млрд, из-за подготовки к войне против Украины.

«Высокие доходы от нефти и газа помогли России увеличить свои военные расходы в 2021 году. Российские военные расходы снижались в период с 2016 по 2019 год из-за низких цен на энергоносители в сочетании с санкциями в ответ на аннексию Крыма Россией в 2014 году», — сказала Люси Беро-Судро, директор программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.

Китай в 2021 году выделил на свои вооруженные силы около $293 млрд, что на 4,7% больше, чем в 2020 году. Военные расходы Китая растут 27 лет подряд.

Военные расходы Индии составили в 2021 году $76,6 млрд. Это на 0,9% больше, чем в 2020 году, и на 33% больше, чем в 2012 году.

В 2021 году восемь членов НАТО выполняли рекомендацию Альянса тратить на оборону не меньше 2% ВВП.

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