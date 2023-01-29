Становится горячее. Чего ожидать от глобального климата и климатической дипломатии в ближайшие годы — The Economist 29 января, 07:04 Эксклюзив NV Логотип COP28 во время Недели устойчивого развития в Абу-Даби, ОАЭ, 17 января (Фото:REUTERS/Rula Rouhana)

Кэтрин Браик, редактор материалов The Economist об экологии, рассказывает о новом раунде климатических переговоров, который состоится в ноябре 2023 года в Объединенных Арабских Эмиратах.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



В останні місяці й роки всі континенти були пошрамовані низкою екстремальних погодних явищ, що наочно продемонстрували наслідки накопичення парникових газів в атмосфері. Нові такі явища ми спостерігатимемо й у 2023 році. Нині глобальна середня температура перевищує рівні доіндустріального періоду на 1,1−1,3 °C, і через зміну клімату численні повені, посухи, лісові пожежі та хвилі спеки ставатимуть іще інтенсивнішими або більш імовірними (або й те, й інше).

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Утім, хоча зміна клімату поступово піднімає середні значення температури, на цю тенденцію також накладаються природні джерела кліматичної мінливості. Одне з найбільш потужних — Південне коливання Ель-Ніньйо (El Nino-Southern Oscillation, ENSO), яке спричиняє коливання клімату у тропіках між двома станами, відомими як Ель-Ніньйо й Ла-Нінья. Грубо кажучи, Ель-Ніньйо викликає більше опадів у центральній і східній частинах Тихого океану та посухи в Австралії, тоді як Ла-Нінья пов’язують із посухами у Східній Африці, а також з більшою кількістю опадів у Західній Африці й Південній Азії.