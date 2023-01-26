На ходу. Еще больше людей будут вынуждены мигрировать, чтобы спастись от последствий климатических изменений — The Economist 26 января, 11:14 Эксклюзив NV Пересохшая земля у дамбы Сиди-эль-Баррак в Тунисе (Фото:REUTERS/Jihed Abidellaoui)

Рейчел Доббс, редактор азиатских новостей The Economist, рассказывает, как в 2023 году будут решать проблему климатических беженцев.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Щоранку в Даку, зростаючу та потопаючу столицю Бангладеш, в'їжджають десятки автобусів. Із них у нове життя виходять пасажири з важкими клунками. За однією з оцінок, у місто щодня прибувають близько 2 тис. мігрантів. Майже всі вони приїздять з інших регіонів країни, і більшість із них хоча б почасти тікають від наслідків кліматичних змін — або через раптове стихійне лихо, або через зміни в довкіллі, що унеможливили їхнє існування.

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Схожі ситуації стануть іще поширенішими у 2023 році й надалі. Найчастіше потерпають країни Африки на південь від Сахари, держави Східної й Південної Азії та Тихоокеанського регіону. Найбільшу увагу привертатимуть мігранти, яких вигнали з дому екстремальні погодні явища, що стають дедалі нещаднішими через зростання глобальних температур, — як, наприклад, надзвичайні повені в Пакистані в серпні й вересні 2022 року, які перетворили на вимушених переселенців 33 млн людей. Вважається, що цьому сприяє природна кліматична система, відома як Ла-Нінья, що впливає на режим опадів в усьому світі (див. наступний матеріал). У бідних країнах нашарування катастроф вимиває ресурси й робить кожне наступне стихійне лихо більш руйнівним.