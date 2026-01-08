Глобальные возможности Китая. Американский изоляционизм помогает Пекину наращивать влияние — The Economist

8 января, 03:20
NV Премиум
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Дональд Трамп и Си Цзиньпин во время саммита в южнокорейском городе Пусан, 30 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Дональд Трамп и Си Цзиньпин во время саммита в южнокорейском городе Пусан, 30 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Редактор отдела геополитики The Economist и колумнист The Telegram Дэвид Ренни рассказывает, как Пекину удается наращивать влияние в мире, противопоставляя предсказуемость на собственных условиях хаотичности политики Дональда Трампа.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

Облиште красиві слова про мир і солідарність, і тоді у 2026 році ключова пропозиція Китаю країнам, що зазнають тиску з боку президента США Дональда Трампа, звучатиме так: «Разом із нами ви знаєте, на що очікувати». Утім, задекларована передбачуваність має і зворотний бік.

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Країни, найкраще знайомі з Китаєм — його сусіди й ті, хто залежить від торгівлі з ним, — знають його як безжального гіганта, що прагне повернутися на вершину світової могутності й дедалі частіше вдається до свого панівного положення в деяких галузях промисловості, як-от видобуток рідкісноземельних мінералів та виробництво постійних магнітів, для стримування й залякування іноземних конкурентів. Китайські чиновники та підтримувані державою науковці публічно говорять про необхідність домінування у світовому виробництві впродовж наступних десятиліть. Вони закликають до «реалістичного» міжнародного порядку, що пропонує «загальну безпеку», а не загальні цінності.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Китай Дональд Трамп The Economist Си Цзиньпин Мир впереди 2026

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