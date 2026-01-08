Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Облиште красиві слова про мир і солідарність, і тоді у 2026 році ключова пропозиція Китаю країнам, що зазнають тиску з боку президента США Дональда Трампа, звучатиме так: «Разом із нами ви знаєте, на що очікувати». Утім, задекларована передбачуваність має і зворотний бік.

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Країни, найкраще знайомі з Китаєм — його сусіди й ті, хто залежить від торгівлі з ним, — знають його як безжального гіганта, що прагне повернутися на вершину світової могутності й дедалі частіше вдається до свого панівного положення в деяких галузях промисловості, як-от видобуток рідкісноземельних мінералів та виробництво постійних магнітів, для стримування й залякування іноземних конкурентів. Китайські чиновники та підтримувані державою науковці публічно говорять про необхідність домінування у світовому виробництві впродовж наступних десятиліть. Вони закликають до «реалістичного» міжнародного порядку, що пропонує «загальну безпеку», а не загальні цінності.