Министры обороны Турции, России, Сирии и Ирана встретятся в Москве

24 апреля, 14:15
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Хулуси Акар (Фото:Haber ihbar Hattı/www.flickr.com)

Хулуси Акар (Фото:Haber ihbar Hattı/www.flickr.com)

Во вторник, 25 апреля министры обороны Турции, РФ, Сирии и Ирана встретятся в Москве.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, пишет Anadolu.

По его словам, турецкий, российский и сирийский министры обороны и руководители разведки встречались в Москве 28 декабря прошлого года и решили продолжить встречи.

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«Позже состоялся обмен мнениями об участии Ирана в этих встречах. Это было одобрено соответствующими органами», — сказал Акар.

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Акар заявил, что на 25 апреля запланировано проведение этой встречи в Москве.

«Наша цель — решить проблемы путем переговоров и как можно скорее принести мир и спокойствие в регион», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Россия Турция Москва Иран Сирия

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