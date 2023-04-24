Министры обороны Турции, России, Сирии и Ирана встретятся в Москве
Хулуси Акар (Фото:Haber ihbar Hattı/www.flickr.com)
Во вторник, 25 апреля министры обороны Турции, РФ, Сирии и Ирана встретятся в Москве.
Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, пишет Anadolu.
По его словам, турецкий, российский и сирийский министры обороны и руководители разведки встречались в Москве 28 декабря прошлого года и решили продолжить встречи.
«Позже состоялся обмен мнениями об участии Ирана в этих встречах. Это было одобрено соответствующими органами», — сказал Акар.
Акар заявил, что на 25 апреля запланировано проведение этой встречи в Москве.
«Наша цель — решить проблемы путем переговоров и как можно скорее принести мир и спокойствие в регион», — сказал он.