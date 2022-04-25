С участием Столтенберга. В Берлине пройдет встреча глав МИД стран НАТО 25 апреля, 14:46 Цей матеріал також доступний українською Столтенберг будет председательствовать на заседании в Германии (Фото:NATO/Flickr)

В середине мая в Берлине (Германия) состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО.

Об этом сообщила пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску.

«Неформальное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в Берлине 14−15 мая», — отметила она.

Видео дня

Председательствовать на встрече будет генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Темы, которые будут обсуждаться на встрече, не называются.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия и Швеция выразили желание стать членами НАТО. Решение об этом может быть принято в ближайшие месяцы.

Тем временем, поддержка вступления Украины в НАТО снижается. Украина неоднократно призывала НАТО и мировое сообщество закрыть небо для предотвращения бомбардировок российской авиации, но получала отказ. Альянс и США объясняли такое решение угрозой полномасштабной войны в Европе.

В середине марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине уже не удастся вступить в НАТО.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.