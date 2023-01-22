Главы МИД стран G7 в феврале проведут встречу в Мюнхене по поводу войны России против Украины — СМИ 22 января, 19:25 Главы МИД стран G7 в феврале встретятся в Мюнхене (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) в феврале проведут встречу в Мюнхене в знак единства против российской агрессии. Встречу приурочат к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, пишет издание Japan Today.

Ожидается, что первая в 2023-м году встреча глав МИД G7 состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить с 17 по 19 февраля.

Как сообщает издание, на встрече будет председательствовать министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси, поскольку Япония в этом году является председателем G7.

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Как предполагается, на встрече министры подтвердят солидарность касательно давления на Россию с целью прекращения агрессии и поддержки Украины.

Ожидается, что министры иностранных дел Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Соединенных Штатов, а также Европейского Союза также подтвердят важность поддержки международного порядка, основанного на верховенстве права, пишет газета.