Об украинской ПВО и трибунале для россиян. Главы МИД семи стран в Киеве приняли совместное заявление

28 ноября, 22:20
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28 ноября в Украину прибыли министры семи европейских стран (Фото:Dmytro Kuleba / Twitter)

28 ноября в Украину прибыли министры семи европейских стран (Фото:Dmytro Kuleba / Twitter)

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции приняли совместное заявление, в котором осудили российскую агрессивную войну и выразили солидарность с Украиной.

Как сообщается на сайте украинского МИД, в заявлении министры отметили важность дальнейшей международной поддержки Украины, цель которой — усовершенствовать противовоздушную оборону нашей страны и защитить гражданскую инфраструктуру от нечеловеческих российских атак.

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В заявлении сказано, что равноправие и суверенитет всех стран окажутся под угрозой, если мир не даст решительный ответ на российскую агрессию.

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«Страдания, причиненные Россией украинскому народу, беспрецедентны, и мы приветствуем усилия по обеспечению полной ответственности лиц, виновных в преступлении агрессии против Украины, а также лиц, совершивших военные преступления и другие зверства во время войны… Мы поддерживаем усилия по привлечению виновных к ответственности и с заинтересованностью отмечаем дискуссию о создании международного трибунала для преступления агрессии, который является источником всех остальных зверств, совершенных во время агрессии в Украине», — подчеркнули главы МИД.

Министры также пообещали продолжать поддержку Украины и помогать восстанавливать энергетическую инфраструктуру после российских атак. Они призвали международное сообщество поддержать восстановление Украины и искать способ, как использовать для этого российские активы.

Главы МИД подтвердили, что поддерживают евроинтеграцию Украины и будут искать пути укрепления партнерства с Киевом «на пути к достижению его евроатлантических стремлений: «Жертва украинского народа за своей европейский выбор беспрецедентна».

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28 ноября в Киев приехали главы МИД семи стран Европы — Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции. С министрами в том числе встретился президент Владимир Зеленский.

https://www.youtube.com/embed/wQie3O2VR6c
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Евросоюз Литва Российская агрессия МИД Украины Швеция Украина-ЕС Финляндия Латвия Евроинтеграция Норвегия Эстония Исландия Агрессия РФ Поддержка Украины Военные преступления РФ Война России против Украины ПВО Украины

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