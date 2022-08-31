Министры иностранных дел ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам — Боррель 31 августа, 16:41 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/ Johanna Geron)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду, 31 августа, заявил, что министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения о том, чтобы полностью приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам страны-агрессора России.

В Twitter Борреля сказано, что количество пересечений границы России с соседними странами с середины июля значительно возросло, и это становится угрозой безопасности.

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«Сегодня мы договорились с министрами иностранных дел ЕС о полном приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией [действовало с 2007 года]», — подтвердил он.

Боррель добавил, что многие россияне ездят в Европу на отдых и за покупками, «словно в Украине не бушует война», сообщает Reuters. По словам главы дипломатии ЕС, решение приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме «значительно сократит количество новых виз, выдаваемых странами-членами ЕС», а получать их будет сложнее и дольше.

В Праге 30−31 августа проходила встреча министров стран Евросоюза, где обсуждался в том числе запрет на выдачу виз в Европу для граждан России.

Инфографика: НВ

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Евросоюз приостановит действие соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз, но не будет вводить полный визовый запрет.

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян, пока ЕС не примет коллективное решение. Против полного визового запрета выступают некоторые страны ЕС, среди которых Германия и Франция.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал ввести полный визовый запрет для граждан РФ. Он убежден, что это могло бы стать одной из самых действенных мер против России.

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