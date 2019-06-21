Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии Сегодня, 06:43 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Yves Herman/File Photo Дональд Туск REUTERS/Yves Herman/File Photo

На саммите Европейского совета в четверг, 20 июня, лидеры стран Евросоюза не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии.

Об этом сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

«В Европейском Совете было проведено полное обсуждение кандидатур с учетом моих консультаций и заявлений, сделанных в Европейском парламенте. Ни у одного кандидата не было большинства», — говорится в заявлении Туска.

Как отмечается, дискуссия продолжится 30 июня на внеочередном саммите.

Нового председателя Еврокомиссии должны утвердить до осени, процедура проходит в два этапа: кандидата должны одобрить лидеры как минимум 21 из 28 стран ЕС и поддержать большинство депутатов Европарламента (376 из 751).