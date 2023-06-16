Главный раввин Украины и Пинчук ответили Путину, который назвал Зеленского «позором еврейского народа» 16 июня, 23:55 Владимир Путин (Фото:Ramil Sitdikov/Host photo agency RIA Novosti via REUTERS)

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил кремлевскому диктатору Владимиру Путину, который назвал президента Украины Владимира Зеленского «позором еврейского народа».

В комментарии УНИАН Асман подчеркнул, что он гордится Зеленским.

«Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу. И не только я. Думаю, что весь мир гордится им», — говорится в сообщении.

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Он добавил, что в Украине нет неонацистов. «В Украине есть порядочные люди, которые защищают свою родину», — отметил Моше Асман.

Также в защиту Зеленского высказался известный украинский олигарх Виктор Пинчук.

«Сегодня рашистский диктатор назвал Президента нашего государства „позором еврейского народа“. Я — гражданин Украины, я — еврей, и уже несколько лет, общаясь с евреями со всего мира, слышу исключительно положительные отзывы о Владимире Зеленском», — заявил он.

По словам Пинчука, все его собеседники говорят, что горды за президента, а евреи из разных стран выражают настоящее восхищение им.

«И дело не в его национальности — дело в том, что Зеленский сегодня является олицетворением битвы за свободу. А свобода — одна из главных ценностей еврейского народа», — добавил он.

Пинчук обратил внимание, что избрание еврея президентом ярко демонстрирует «фундаментальную разницу между свободной, демократической Украиной и антисемитской рашистской империей».

«Евреи Украины — часть украинского народа. Они храбро сражаются на фронтах, жертвуя своей жизнью и вносят свой вклад в приближение победы Украины. Что бы там ни говорили „еврейские друзья“ нашего врага, которых он так и не назвал. Но их имена, наверное, можно найти во всех международных санкционных списках», — подытожил он.

16 июня Путин, прикрываясь неназванными «друзьями», назвал президента Украины Владимира Зеленского «позором еврейского народа».