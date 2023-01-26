Что задумала Россия? Военный эксперт раскрыл главный план Генштаба РФ на ближайшее время 26 января, 14:13 Российский военный рядом с ЗРК Панцирь в Луганской области, 25 января (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Radio NV рассказал о главном плане Генштаба РФ на ближайшее время.

«Генштаб России хочет, чтоб Украина задействовала свои резервы. То есть они прекрасно понимают, что Украина создает, готовит штурмовые, механизированные бригады для контрнаступления. Они хотят создать напряжение на фронте на многих участках, создать в том числе иллюзию большого прорыва, создать иллюзию того, что у них будет большое стратегическое наступление для того, чтобы Украина эти части задействовала. Это их главная задача», — сказал Левин в эфире Радио NV.

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По его словам, если это произойдет, окажется, что Россия перехватила инициативу и Украина под нее подстраивается.

Военный эксперт уверен, что задача Украины в этой ситуации — сдерживать российские атаки, не задействуя резервы, которые готовятся для контрнаступления.

Левин отметил, что для этого Украине нужно «иметь свои пожарные команды на местах — подразделения, которые должны реагировать на ситуации, где напряженная обстановка на фронте, где есть возможность и вероятность, что враг может где-то прорвать фронт».

«Всегда у воюющей страны должно быть две армии. Одна армия держит фронт, вторая армия должна находится в тылу и подготавливаться для наступления. Те, кто держат фронт, они не контратакуют. На тактическом уровне, конечно, они могут переходить в контрнаступление. На глобальном, стратегическом уровне — это должно проводиться свежими частями, укомплектованными, оснащенными, подготовленными. И задача ВС РФ — вынудить Украину свою вторую армию задействовать», — подытожил он.

Во время брифинга по итогам заседания в формате Рамштайн глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что у украинских сил будет возможность перейти в контрнаступление весной.

В середине декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил в интервью The Economist, что для выхода на границы 23 февраля Украине необходимо 300 танков, 600−700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.

На данный момент подтверждены поставки в Украину 73 танков:

Также ранее президент Владимир Зеленский подтверждал, что в Украину должно поступить 90 модернизированных Т-72. Передача еще 30 Т-72 подтверждена официально не была.



Еще 50 Leopard 2, по пока неподтвержденным данным, Украине могут совместно поставить Португалия, Норвегия, Нидерланды, Финляндия и Дания. Также, согласно оценкам, от 20 до 50 Leopard 2 Украине может поставить Испания, а Швеция решает вопрос о поставках пока неназванного количества танков Stridsvag 122 — местного аналога Leopard 2.

Кроме того, решается вопрос о поставках пока неназванного количества танков Leclerc из Франции.