Главный оппонент Эрдогана обвинил РФ во вмешательстве в выборы в Турции 11 мая, 23:01 Кемаль Кылычдароглу выступает перед своими сторонниками накануне президентских и парламентских выборов. 27 апреля 2023 года (Фото:Murad Sezer / REUTERS)

Главный оппонент президента Турции Реджепа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в предвыборную кампанию.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Дорогие российские друзья. Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера уличили в этой стране», — написал он.

Видео дня

Кылычдароглу добавил, если россияне хотят «продолжить дружбу после 15 мая» после выборов, они должны держать руки подальше от Турции.

Читайте также: Павел Климкин Чем привязана Турция к РФ и с чем идет Эрдоган на выборы

При этом он добавил, что по-прежнему выступает за сотрудничество и дружбу с Россией.

Выборы в Турции состоятся 14 мая. В случае победы на выборах турецкая оппозиция во главе с Кемалем Кылычдароглу обещает бороться с государственными монополиями и поддерживать малый и средний бизнес.

По данным опросов, в первом туре Эрдоган и Кылычдароглу имеют шансы получить примерно по 45% голосов.