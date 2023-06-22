Главный конкурент Эрдогана на прошедших выборах может быть приговорен к 110 годам тюрьмы — СМИ

22 июня, 21:03
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Кемаль Кылычдароглу (Фото:Murad Sezer / REUTERS)

Кемаль Кылычдароглу (Фото:Murad Sezer / REUTERS)

Кемаль Кылычдароглу, который был главным конкурентом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на прошедших в мае выборах, может быть приговорен к тюремному заключению.

Об этом сообщает Cumhuriyet.

По данным журанлистов, адвокат бывшего кандидата в президенты Джелал Челик рассказал, что против Кылычдароглу подали уже 28 исков. Их передали в прокуратуру Анкары.

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По словам адвоката, расследование по части исков приостанавливали, поскольку Кылычдароглу был депутатом турецкого парламента и имел неприкосновенность. Но сейчас у него нет такой привилегии, поскольку он не попал в состав Великого национального собрания.

Как сообщает ресурс, большинство исков, которые подали против Кылычдароглу, связаны с оскорблениями или обвинениями в сторону Эрдогана. В частности, бывший кандидат сравнивал действующего президента с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи и румынским диктатором Николае Чаушеску.

По информации журналистов, истцом в большинстве случаев также является сам Эрдоган.

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28 мая, в Турции состоялся второй тур выборов президента. Победу одержал действующий руководитель страны Реджеп Эрдоган, получив более 52% голосов. Его оппонент, лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал почти 48% голосов.

Кемаль Кылычдароглу заявил, что выборы президента 2023 года были «самыми несправедливыми за последние годы». В то же время он поблагодарил избирателей в Турции, которые «защищали урны для голосования и боролись с этим аморальным и незаконным давлением».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Тюрьма Реджеп Тайип Эрдоган Кемаль Кылычдароглу

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