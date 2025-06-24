Кандидат Трампа на должность главнокомандующего сил НАТО в Европе заявил, что Украина может победить в войне с РФ

Кандидат президента США Дональда Трампа на должность главнокомандующего сил НАТО в Европе генерал-лейтенант Алексус Гринкевич считает, что Украина может победить в войне с Россией.

Об этом во вторник, 24 июня, сообщает издание USA Today со ссылкой на агентство Reuters.

«Я думаю, что Украина может победить», — заявил Гринкевич во время слушаний в Сенате 24 июня.

Реклама

Также, по его словам, украинцы борются с «упорством, которое американцам трудно себе представить».

5 июня Трамп номинировал генерал-лейтенанта Воздушных сил Алексуса Гринкевича на должность Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Сейчас Гринкевич занимает должность директора оперативного управления J-3 Объединенного штаба Пентагона в Вашингтоне.

После утверждения он также возглавит Европейское командование Вооруженных сил США, заменив генерала Кристофера Каволи, который готовится уйти в отставку в июле 2025 года. По данным издания Defense News, Гринкевича считают одним из самых перспективных американских генералов.

Он имеет летный опыт на истребителях F-16 и F-22, а также четыре года работал в Центральном командовании (CENTCOM), где участвовал в координации действий американских войск на Ближнем Востоке, в частности авиационных подразделений.

30 мая агентство Reuters со ссылкой на пять независимых источников сообщило, что Трамп решил назначить нового Верховного главкома Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе — должность, которую традиционно занимал американский генерал.