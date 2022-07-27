«Отрицает суверенитет Украины». Главе РПЦ Кириллу запретили въезд в Литву
Главе РПЦ Кириллу теперь запрещен въезд в Литву (Фото:Русская Православная Церковь/Facebook)
Соратнику российского диктатора Владимира Путина, главе РПЦ Кириллу запрещен въезд в Литву.
Об этом сообщает Delfi.
По предложению МИД Литвы глава РПЦ включен в список нежелательных лиц еще в четверг, 23 июня.
«Патриарх Кирилл сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия Российской Федерации, грубо нарушающие нормы и принципы международного права», — говорится в переданном комментарии МВД.
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