«Отрицает суверенитет Украины». Главе РПЦ Кириллу запретили въезд в Литву 27 июля, 13:48 Главе РПЦ Кириллу теперь запрещен въезд в Литву (Фото:Русская Православная Церковь/Facebook)

Соратнику российского диктатора Владимира Путина, главе РПЦ Кириллу запрещен въезд в Литву.

Об этом сообщает Delfi.

По предложению МИД Литвы глава РПЦ включен в список нежелательных лиц еще в четверг, 23 июня.

«Патриарх Кирилл сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия Российской Федерации, грубо нарушающие нормы и принципы международного права», — говорится в переданном комментарии МВД.



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