«Отрицает суверенитет Украины». Главе РПЦ Кириллу запретили въезд в Литву

27 июля, 13:48
Главе РПЦ Кириллу теперь запрещен въезд в Литву (Фото:Русская Православная Церковь/Facebook)

Главе РПЦ Кириллу теперь запрещен въезд в Литву (Фото:Русская Православная Церковь/Facebook)

Соратнику российского диктатора Владимира Путина, главе РПЦ Кириллу запрещен въезд в Литву.

Об этом сообщает Delfi.

По предложению МИД Литвы глава РПЦ включен в список нежелательных лиц еще в четверг, 23 июня.

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«Патриарх Кирилл сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия Российской Федерации, грубо нарушающие нормы и принципы международного права», — говорится в переданном комментарии МВД.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=946KZgGag60&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Литва Патриарх Кирилл Война России против Украины

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