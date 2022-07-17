«Не сомневаюсь, что это реальная угроза». Командующий британских ВВС заявил о готовности к войне с Россией

17 июля, 16:25
Майк Уигстон отметил, что Москва становится «все более агрессивной» (Фото:raf.mod.uk)

Майк Уигстон отметил, что Москва становится «все более агрессивной» (Фото:raf.mod.uk)

Глава Королевских ВВС Майк Уигстон заявил о готовности британских самолетов и пилотов к войне с Россией.

На вопрос, насколько вероятно, что Королевские ВВС будут втянуты в прямой конфликт с Россией, начальник штаба ВВС сказал Sky News, что Москва становится «все более агрессивной».

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«Мы должны быть готовы к этому, и это, на мой взгляд, является самым важным уроком для европейской безопасности, который следует из вторжения», — заявил Уигстон, выступая на Royal International Air Tattoo (RIAT) в Фэрфорде, Глостершир, крупнейшем в мире военном авиасалоне.

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Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что Королевские ВВС действительно должны быть готовы к бою, он сказал: «Я не сомневаюсь, что Россия представляет собой самую насущную угрозу безопасности Великобритании и Европы — просто посмотрите на ее поведение не только на Украине, но и в… Грузии до этого».

«Поэтому мы должны быть готовы, и мы должны быть готовы поддержать наших союзников в НАТО и защищать территорию НАТО, а не только территорию Великобритании. Я не сомневаюсь, что это явная и реальная угроза, из-за которой мы тренируемся, чтобы быть готовыми. Очевидно, мы надеемся, что до этого не дойдет и сдерживание сработает, но если настанет день, когда Россия предпримет агрессивные действия против государства НАТО, мы будем готовы», — заверил командующий ВВС Великобритании.

По словам Уигстона, все сводится к тому, чтобы иметь пилотов с подготовкой, навыками и опытом, чтобы справиться с любой неожиданностью, будь то запуск ракеты или ближний воздушный бой.

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«Здесь, в RIAT, на этой неделе у нас собралось 67 командующих ВВС и космических сил. Это наши союзники и партнеры. Мы тренируемся и работаем с этими людьми изо дня в день, и это дает нам боевое преимущество», — сказал он.

Министерство обороны Великобритании уже объявило, что его парк истребителей Тайфун будет оснащен новым радаром в рамках инвестиций в размере 2,35 млрд фунтов стерлингов. Радар поможет самолетам контролировать воздух за счет глушения сигналов других самолетов и систем ПВО.

19 июня новый командующий британской армией Патрик Сандерс заявил своим войскам, что они должны «снова приготовиться к бою в Европе», чтобы победить силы российского диктатора Владимира Путина.

Редактор: Анастасия Одинцова

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