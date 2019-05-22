Глава Всемирного конгресса украинцев отреагировал на призыв Зеленского к диаспоре во время инаугурации
Президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод поблагодарил новоизбранного президента Владимира Зеленского за обращение к диаспоре во время его инаугурационной речи в Раде.
«Для нашего общества будет очень важно услышать, что была эта встреча, что мы можем сказать, что вы провозгласили в своей речи: мы — один народ в 65 млн и мы украинцы, где бы мы ни жили», — сказал он на встрече с главой украинского государства.
Грод положительно оценил призыв Зеленского к украинцам диаспоры возвращаться в страну.
«Я благодарю, что вы призываете украинцев, чтобы они возвращались и работали над развитием Украины. И мы хотим вместе, совместно с вами это осуществлять», — резюмировал он.
Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.
Во время своей инаугурационной речи он обратился к украинцам диаспоры и призвал их возвращаться в Украину.
Он заявил о готовности предоставить гражданство всем украинцам на планете.