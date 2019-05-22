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Глава Всемирного конгресса украинцев отреагировал на призыв Зеленского к диаспоре во время инаугурации

Сегодня, 08:59
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Глава Всемирного конгресса украинцев отреагировал на призыв Зеленского к диаспоре во время инаугурации - фото

Пресс-служба АП

Зеленский провел встречу с представителями Всемирного конгресса украинцев

Президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод поблагодарил новоизбранного президента Владимира Зеленского за обращение к диаспоре во время его инаугурационной речи в Раде.

«Для нашего общества будет очень важно услышать, что была эта встреча, что мы можем сказать, что вы провозгласили в своей речи: мы — один народ в 65 млн и мы украинцы, где бы мы ни жили», — сказал он на встрече с главой украинского государства.

Грод положительно оценил призыв Зеленского к украинцам диаспоры возвращаться в страну.

«Я благодарю, что вы призываете украинцев, чтобы они возвращались и работали над развитием Украины. И мы хотим вместе, совместно с вами это осуществлять», — резюмировал он.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Во время своей инаугурационной речи он обратился к украинцам диаспоры и призвал их возвращаться в Украину.

Он заявил о готовности предоставить гражданство всем украинцам на планете.

Теги:   Диаспора Украинцы Всемирный конгресс Украинцев Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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