Министр ВМС США ушел в отставку после конфликта с Пентагоном из-за Трампа — WSJ

23 апреля, 05:16
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Джон Фелан ушел в отставку и-за конфликта с Пентагоном (Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak)

Джон Фелан ушел в отставку и-за конфликта с Пентагоном (Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak)

Министр военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку и-за конфликта с Пентагоном из-за его связей с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Wall Street Journal.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл на своей странице в X подтвердил, что Фелан покидает администрацию «немедленно».

«Министр военно-морских сил Джон Фелан покидает администрацию немедленно… мы благодарны министру Фелану за его службу министерству и военно-морским силам США. Мы желаем ему успехов в дальнейшей работе», — написал Парнелл.

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Он добавил, что исполняющим обязанности главы ВМС США станет ушедший заместитель министра Хун Као. При этом причины отставки Джона Фелана не приводятся.

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По словам источников WSJ, министра ВМС уволили с должности после нескольких месяцев напряженности в отношениях с главой Пентагона Питом Хегсетом. Конфликт возник из-за тесных отношений Фелана с президентом США Дональдом Трампом.

«Фелан регулярно общается с Трампом в его клубе Мар-а-Лаго, расположенном неподалеку от его дома во Флориде, и в прошлом году рассказал законодателям, что переписывается с президентом по телефону о судостроении посреди ночи», — говорится в материале.

Три чиновника рассказали, что минувшей осенью высшее руководство Пентагона было раздражено, когда Фелан напрямую предложил Трампу идею создания современного линкора, обойдя Хегсета.

WSJ отмечает, что Хегсет уволил уже почти два десятка высокопоставленных военачальников, а также с начала прошлого года враждует с министром армии США Дэном Дрисколлом.

Министр (или секретарь) военно-морских сил США (United States Secretary of the Navy) — гражданский пост в Министерстве обороны США. Кандидатура выдвигается президентом США и утверждается Сенатом. Не входит в состав кабинета министров и подчиняется только министру обороны. Не является военным командующим ВМС.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Пентагон Пит Хегсет США Дональд Трамп

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