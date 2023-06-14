«Не следует ожидать». Эрдоган назвал условие, при котором Турция поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО

14 июня, 13:46
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Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не изменит решение о поддержке заявления Швеции на членство в НАТО, если она не остановит антитурецкие протесты в Стокгольме, сообщает Reuters.

Эрдоган отметил, якобы Турция не может положительно отнестись к заявке Швеции о вступлении в НАТО, пока «террористы» протестуют в Стокгольме. Он отметил, что Швеции «не следует ожидать» поддержки Анкары.

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Заявку Швеции на вступление в Альянс планируют рассмотреть на саммите НАТО в следующем месяце.

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В мае 2022 года Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины.

4 апреля Финляндия официально присоединилась к НАТО, став 31-й страной-членом Североатлантического Альянса.

В то же время Турция и Венгрия — единственные члены НАТО, которые пока не ратифицировали заявку Швеции. Турция выдвигала стране условия, связанные с активностью курдских сообществ на их территории, в частности, требовала от Швеции выдать 120 террористов.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   НАТО Турция Швеция Реджеп Тайип Эрдоган

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