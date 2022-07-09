Зеленский встретился с главой Сената Франции. Тот выступил в Раде и поддержал Украину

9 июля, 15:55
Владимир Зеленский и Жерар Ларше (Фото:Zelenskiy/Official/Telegram)

Владимир Зеленский и Жерар Ларше (Фото:Zelenskiy/Official/Telegram)

В Киев приехал глава Сената Франции Жерар Ларше. Вместе с делегацией верхней палаты французского парламента он встретился с президентом Владимиром Зеленским в субботу, 9 июля.

Утром Ларше выступил в Верховной Раде. По словам главы парламента Руслана Стефанчука, он подчеркнул, что Сенат Франции и национальные парламенты Европы будут поддерживать Украину — от статуса кандидата до утверждения решения о вступлении в ЕС.

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«В этих стенах, в здании парламента, бьется сердце европейского парламентаризма. Какая радость видеть в этом зале флаг ЕС вместе с украинским флагом. 12 звезд на синем фоне являются символом единства и надежды. И это знамя объединяет нас от Парижа до Киев, от Киева до Брюсселя», — сказал Ларше.

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Позже о встрече с ним и французскими делегатами сообщил Зеленский. Он поблагодарил Париж за поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности, а также за важную помощь ВСУ и украинцам во время полномасштабной российской агрессии.

Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что влияние россиян в стране уменьшается, а французы «будто проснулись», и «уровень поддержки Украины очень серьезный». Во время саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «Россия не может и не должна победить», а поддержка Украины и санкции против Москвы будут продолжаться «столько, сколько это необходимо». Он заявил, что Париж передаст Киеву дополнительные гаубицы Caesar и значительное количество бронетехники.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Верховная Рада Франция Владимир Зеленский Война России против Украины

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