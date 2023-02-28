«Не питаю никаких иллюзий». Глава СБУ передал «простой месседж» Путину 28 февраля, 10:11 Василий Малюк (Фото:ssu.gov.ua)

Глава СБУ Василий Малюк выразил уверенность, что Украина победит, несмотря на все атаки со стороны РФ, и передал «простой месседж» российскому диктатору Владимиру Путину.

«Я, как и любой украинец, не питаю никаких иллюзий относительно Путина и его мотивов в этой войне. Поэтому, мой месседж (ему) прост: ты никогда не победишь и не уничтожишь нас. Мы боремся не только за будущее Украины, но и за безопасное существование всего цивилизованного мира», — сказал Малюк в интервью The Independent.

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По данным Генштаба, за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 550 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 149 тысяч своих военных.

Ранее Генштаб сообщал, что российские войска в Украине продолжают нести значительные потери. Среди оккупантов отмечается массовое дезертирство.