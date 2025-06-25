Посол Украины в Молдове встретился с лидером непризнанного Приднестровья: о чем говорили

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в среду, 25 июня, встретился с послом Украины в Молдове Пауном Роговеем. Об этом сообщает пресс-служба приднестровского главы.

В сообщении отмечается, что во время встречи Красносельский говорил о переговорах по Приднестровью, замораживании работы формата 5+2 и отсутствии диалоговой площадки. Он также отметил о минимизации экономического взаимодействия между Приднестровьем и Украиной. В то же время Красносельский выразил надежду, что «в перспективе связи будут восстановлены».

Кроме этого, во время встречи обсуждалась помощь украинским беженцам, проживающим в Приднестровье.

Посол Украины в свою очередь отметил, что с повестки дня не снят вопрос возобновления консульского обслуживания Украины на территории Приднестровья.

1 января закончилось действие транзитного соглашения между Газпромом и Нафтогазом, в связи с чем Украина остановила транзит российского газа по своей территории. После этого в Приднестровье отключили централизованное отопление и горячее водоснабжение из-за отсутствия газовых поставок.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Молдовы Майей Санду и заявил, что Украина готова помочь Молдове в преодолении периода энергетических вызовов. Однако Вадим Красносельский отклонил предложение Украины предоставить Молдове уголь и отправить специалистов для восстановления работы Молдавской ГРЭС в Приднестровье.