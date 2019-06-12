Глава правительства Шотландии заявила, что граждане страны «отвергают» Brexit Сегодня, 01:52 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Francois Lenoir Никола Стерджен REUTERS/Francois Lenoir

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что жители страны «отвергают» Brexit и хотят оставаться частью большой Европы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Шотландия всегда будет европейской нацией. Жители Шотландии продемонстрировали, что они полностью отвергают Brexit и хотят оставаться европейским народом», — заявила политик.

Также Стерджен отметила, что вступление в Евросоюз принесло не только экономическую выгоду.

«Членство в ЕС не только имеет огромные экономические выгоды для Шотландии, но и является базой для основных ценностей, которые мы разделяем в отношении демократии, равенства, сотрудничества и прав человека», — заявила Стерджен.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали «нет» сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против — 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

