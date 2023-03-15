У России заканчиваются возможности для ведения войны, но Путин еще хочет измотать Украину — глава Пентагона 15 марта, 21:09 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Amir Cohen)

У страны-агрессора России заканчиваются возможности для ведения войны, но диктатор Владимир Путине все еще надеется измотать Украину, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.

Об этом сообщает CNN.

«России приходилось зависеть от Ирана и Северной Кореи и использовать оборудование времен Второй мировой войны. Поэтому у России заканчиваются возможности и друзья», — сказал Остин после заседания Контактной группы по обороне Украины.

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Американский министр добавил, что у Путина через год с начала полномасштабного вторжения есть доказательства, что США и Контактная группа «будут поддерживать право Украины на самооборону в долгосрочной перспективе».

«Но Путин все еще надеется, что сможет измотать Украину и переждать нас. Поэтому мы не можем сдаться и не будем», — добавил он.

Ранее Остин сообщал, что Украина находится в решающем моменте борьбы за свободу.

В среду, 15 марта, состоялась десятая встреча в формате Рамштайн — заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, куда входят около 50 стран.