Глава Пентагона уверен во вступлении Швеции в НАТО до июля 19 апреля, 17:18 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Во вторник, 19 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что он «уверен» во вступлении Швеции в НАТО уже к июлю этого года.

Об этом сообщает CNN.

«Я присоединяюсь к другим 30 министрам обороны в альянсе, и я знаю, что они чувствуют то же самое», — сказал Остин, выступая вместе с министром обороны Швеции Полом Йонсоном в Стокгольме.

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Альянс придерживается политики открытых дверей, то есть любая страна может быть приглашена присоединиться, если она выразит заинтересованность, если она способна и желает поддерживать принципы учредительного договора альянса.

Однако, согласно правилам вступления, любое государство-член может наложить вето на присоединение новой страны. И хотя подавляющее большинство членов НАТО приветствовали заявку Швеции, две страны — Турция и Венгрия — затормозили процесс.

Турция заявила, что не одобрит членство страны в НАТО, если она не выдаст «террористов» по запросу Турции. Швеция дала понять, что этого не произойдет, и сейчас процесс остановился.

Однако Остин отметил, что тупиковая ситуация скоро решится.

«Я уверен, что эти страны примут это решение. И я уверен, что они примут его до июля», — сказал он.

Финляндия вместе со Швецией в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. В ночь на 31 марта Турция стала последней страной, ратифицировавшей вступление Финляндии в Альянс. Несколькими днями ранее это сделал венгерский парламент.

Перспективы одобрения вступления Швеции, которая до сих пор ждет ратификации заявки от двух стран, остаются неопределенными. 3 апреля генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в любом случае вступление Финляндии в НАТО обеспечит больше безопасности и для Стокгольма.

Турция выдвигала стране условия, связанные с активностью курдских сообществ на их территории, в частности, требовала от Швеции выдать «120 террористов».