«Ваше сопротивление вдохновило мир». Глава Пентагона уверен в победе Украины над Россией

26 апреля, 12:27
Цей матеріал також доступний українською
Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Поддержи НВ

Министр обороны США Ллойд Остин выразил уверенность в возможности победы Украины в войне против России.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Об этом сообщает DW.

«Украина, несомненно верит, что может победить, и это делают все собравшиеся здесь», — заявил он в немецком Рамштайне на встрече с представителями более чем 40 стран.

Видео дня
Слушайте подкаст на эту тему

Остин также решительно осудил вторжение России в Украину.

«Ваше сопротивление вдохновило свободный мир», — подчеркнул глава Пентагона.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Пентагон Ллойд Остин Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X