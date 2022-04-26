«Ваше сопротивление вдохновило мир». Глава Пентагона уверен в победе Украины над Россией
Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Министр обороны США Ллойд Остин выразил уверенность в возможности победы Украины в войне против России.
Война России против Украины — главные события 26 апреля
Об этом сообщает DW.
«Украина, несомненно верит, что может победить, и это делают все собравшиеся здесь», — заявил он в немецком Рамштайне на встрече с представителями более чем 40 стран.
Остин также решительно осудил вторжение России в Украину.
«Ваше сопротивление вдохновило свободный мир», — подчеркнул глава Пентагона.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.