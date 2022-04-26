«Ваше сопротивление вдохновило мир». Глава Пентагона уверен в победе Украины над Россией 26 апреля, 12:27 Цей матеріал також доступний українською Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Министр обороны США Ллойд Остин выразил уверенность в возможности победы Украины в войне против России.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Об этом сообщает DW.

«Украина, несомненно верит, что может победить, и это делают все собравшиеся здесь», — заявил он в немецком Рамштайне на встрече с представителями более чем 40 стран.

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Остин также решительно осудил вторжение России в Украину.

«Ваше сопротивление вдохновило свободный мир», — подчеркнул глава Пентагона.

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