В формате Рамштайн. Глава Пентагона созывает третью встречу контактной группы по обороне Украины

6 июня, 22:32
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Министр обороны США Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Julia Nikhinson)

Министр обороны США Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Julia Nikhinson)

Министр обороны США Ллойд Остин созывает заседание контактной группы по обороне Украины. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Отмечается, что Остин пригласил министров обороны и начальников штабов обороны со всего мира для обсуждения войны России против Украины.

Встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 июня.

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26 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии состоялась первая встреча в этом формате. Второе заседание контактной группы по вопросам обороны Украины произошло онлайн 23 мая. В заседании участвовало 44 министра обороны, в том числе министр обороны Украины Алексей Резников и его команда, а также представители ЕС и НАТО.

https://www.youtube.com/embed/1i_A3e-lcG8
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Минобороны США Война в Украине Ллойд Остин

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