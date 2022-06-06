В формате Рамштайн. Глава Пентагона созывает третью встречу контактной группы по обороне Украины 6 июня, 22:32 Цей матеріал також доступний українською Министр обороны США Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Julia Nikhinson)

Министр обороны США Ллойд Остин созывает заседание контактной группы по обороне Украины. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Отмечается, что Остин пригласил министров обороны и начальников штабов обороны со всего мира для обсуждения войны России против Украины.

Встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 июня.

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26 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии состоялась первая встреча в этом формате. Второе заседание контактной группы по вопросам обороны Украины произошло онлайн 23 мая. В заседании участвовало 44 министра обороны, в том числе министр обороны Украины Алексей Резников и его команда, а также представители ЕС и НАТО.

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