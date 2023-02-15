Украина сможет перехватить инициативу на поле боя — глава Пентагона

15 февраля, 16:27
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Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Wolfgang)

Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Wolfgang)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в среду, 15 февраля, что у Украины будут «очень хорошие шансы» перехватить инициативу на поле боя.

Об этом сообщает Guardian.

«Я думаю, что у них будет очень хороший шанс существенно изменить ситуацию на поле боя и захватить инициативу. И иметь возможность использовать эту инициативу в будущем», — сообщил он после встречи с министрами обороны НАТО в Брюсселе.

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Он добавил, что НАТО будет обучать украинских военной каждой системы, которую передает Украине.

«Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что мы предоставляем возможности, а не только платформу», — сказал он.

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20 января Остин говорил, что у украинских сил будет возможность перейти в контрнаступление весной.

9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, «большое наступление» россиян началось, но у Кремля с ним большие проблемы — украинские военные отражают атаки.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Пентагон Минобороны США Ллойд Остин

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