Российские атаки на мирных украинцев только укрепили решимость союзников помочь Украине — глава Пентагона 12 октября, 20:24 По словам Остина, решимость союзников и партнеров помочь Украине только укрепилась после недавних атак России (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские неизбирательные обстрелы украинских городов еще больше сплотили союзников Украины.

Об этом сообщает CNN.

По словам Остина, решимость союзников и партнеров помочь Украине только укрепилась после недавних атак России на мирных жителей.

«Эти нападения на цели без какой-либо военной цели, снова раскрывают злой умысел путинской войны, но зверства России еще больше сплотили нации доброй воли, которые поддерживают Украину», — говорится в сообщении.

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Глава Пентагона также назвал недавние атаки «мрачным превью» будущего, в котором «аппетиты агрессивных автократов перевешивают права миролюбивых государств».

Остин добавил, что США и их союзники продолжат отправлять средства, такие как РСЗО HIMARS, которые помогли Украине в ее контрнаступлении против России.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в том числе по центру столицы Украины. Также известно о ракетных ударах по 14 областях Украины.

Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.