Первый звонок после вторжения РФ в Украину. Журналисты узнали подробности часовых переговоров главы Пентагона и Шойгу 13 мая, 22:54 Цей матеріал також доступний українською Министр обороны США Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Julia Nikhinson)

Переговоры министра обороны США Ллойда Остина с российским коллегой Сергеем Шойгу не привели к прорывам, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона.

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По информации газеты, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны и продолжался час; он был «профессиональным», но не привел к прорыву.



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«Мы не знаем наверняка, что побудило их [россиян] изменить мнение и согласиться [на переговоры]… Сам по себе звонок не решил каких-то острых вопросов и не привел к прямому изменению того, что делают или говорят россияне», — сказал собеседник NYT.

Представитель Пентагона добавил, что в ведомстве надеются на продолжение переговоров после этого звонка.

13 мая министр обороны США Ллойд Остин впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину поговорил с российским коллегой Сергеем Шойгу. Последний раз они общались 18 февраля.

В начале апреля Остин говорил, что неоднократно пытался поговорить с Шойгу после начала полномасштабной войны в Украине, но представитель страны-агрессора не отвечал.

Министр обороны Украины Алексей Резников 13 мая обсудил с Остином реализацию программы ленд-лиза для Украины и решения, принятые во время их встречи с коллегами из более 40 стран на авиабазе Рамштайн.

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