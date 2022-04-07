Для атак на оккупантов. Глава Пентагона подтвердил, что США передают ВСУ разведданные о российских войсках 7 апреля, 21:16 Цей матеріал також доступний українською Министр обороны США Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон предоставляет разведданные украинским войскам для проведения атак на российских оккупантов. Об этом сообщает СNN.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Остин подтвердил, что США предоставляют разведданные, чтобы помочь Украине атаковать российские силы на оккупированных территориях, отвечая на вопрос в Сенате США.

Видео дня

«Мы предоставляем им… разведданные для проведения таких операций… на Донбассе. Это верно», — сказал Остин.

Подчеркивается, что Остин не упомянул Крым в своем ответе. Он также заявил, что США не препятствуют Украине атаковать российские силы на оккупированных регионах.

Ранее Bloomberg сообщал, что у американской разведки появились две новые спутниковые системы, которые позволяют в режиме реального времени наблюдать за действиями российских военных в Украине.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.