В Пентагоне призвали Турцию и Венгрию ратифицировать прием Швеции и Финляндии в НАТО 14 октября, 00:10 Логотип НАТО (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал Турцию и Венгрию ускорить ратификацию вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

Об этом сообщает CNBC.



Остин подчеркнул, что Турция и Венгрия должны ратифицировать вступление двух новых стран в Альянс в ближайшее время.

Венгрия и Турция остаются последними двумя странами, которые не ратифицировали членство в НАТО скандинавских стран. Последней, 27 сентября, это сделала Словакия.

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29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать процесс вступления двух стран в обмен на выполнение ими ее требований.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «зеркальным ответом» на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс.