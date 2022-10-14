В Пентагоне призвали Турцию и Венгрию ратифицировать прием Швеции и Финляндии в НАТО

14 октября, 00:10
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Логотип НАТО (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Логотип НАТО (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал Турцию и Венгрию ускорить ратификацию вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

Об этом сообщает CNBC.

Остин подчеркнул, что Турция и Венгрия должны ратифицировать вступление двух новых стран в Альянс в ближайшее время.

Венгрия и Турция остаются последними двумя странами, которые не ратифицировали членство в НАТО скандинавских стран. Последней, 27 сентября, это сделала Словакия.

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29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать процесс вступления двух стран в обмен на выполнение ими ее требований.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «зеркальным ответом» на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Венгрия НАТО Турция Швеция Финляндия Пентагон

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