Глава Пентагона обсудил с Резниковым военные потребности Украины и телефонный разговор с Шойгу 16 мая, 03:42 Цей матеріал також доступний українською Ллойд Остин (Фото:Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

В воскресенье, 16 мая, состоялся разговор министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Алексея Резникова. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

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Остин снова подтвердил «непреклонную поддержку» со стороны США усилий Украины по сохранению суверенитета и безопасности. Он также рассказал Резникову детали своего разговора с министром обороны России Сергеем Шойгу, который состоялся накануне. Это был первый контакт такого уровня с начала полномасштабного вторжения РФ. В начале апреля Ллойд Остин говорил, что не раз пытался поговорить с Шойгу, но тот не отвечал.



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В пресс-службе Пентагона отметили, что Остин призвал коллегу из РФ «немедленно закончить конфликт в Украине и подчеркнул важность сохранения линий связи».

В оборонном ведомстве США также сообщили, что американский и украинский министры говорили о ситуацию на поле боя и неотложные нужды Киева.



«Секретарь Остин подтвердил непреклонную поддержку США усилий Украины по сохранению суверенитета и помощи в безопасности, чтобы укрепить способность Украины противостоять российской агрессии», - подвели итоги разговора в Пентагоне.



Это второй разговор министров обороны США и Украины за последние дни. 13 мая Резников обсудил с Остином реализацию программы ленд-лиза для Украины и решения, принятые во время их встречи с коллегами из более чем 40 стран на авиабазе Рамштайн.

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