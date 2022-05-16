Глава Пентагона обсудил с Резниковым военные потребности Украины и телефонный разговор с Шойгу

16 мая, 03:42
Цей матеріал також доступний українською
Ллойд Остин (Фото:Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Ллойд Остин (Фото:Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

В воскресенье, 16 мая, состоялся разговор министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Алексея Резникова. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Остин снова подтвердил «непреклонную поддержку» со стороны США усилий Украины по сохранению суверенитета и безопасности. Он также рассказал Резникову детали своего разговора с министром обороны России Сергеем Шойгу, который состоялся накануне. Это был первый контакт такого уровня с начала полномасштабного вторжения РФ. В начале апреля Ллойд Остин говорил, что не раз пытался поговорить с Шойгу, но тот не отвечал.

Видео дня
Читайте также:
История обернулась вспять. Подписав ленд-лиз, Байден приблизил войну к «эпической схватке с Россией» — мировые СМИ о знаковом документе


В пресс-службе Пентагона отметили, что Остин призвал коллегу из РФ «немедленно закончить конфликт в Украине и подчеркнул важность сохранения линий связи».

Читайте также:
Восхищены ВСУ. Блинкен и Остин в Киеве анонсировали возвращение дипмиссии США и гарантировали, что Украина переживет Путина — итоги визита

В оборонном ведомстве США также сообщили, что американский и украинский министры говорили о ситуацию на поле боя и неотложные нужды Киева.

«Секретарь Остин подтвердил непреклонную поддержку США усилий Украины по сохранению суверенитета и помощи в безопасности, чтобы укрепить способность Украины противостоять российской агрессии», - подвели итоги разговора в Пентагоне.

Это второй разговор министров обороны США и Украины за последние дни. 13 мая Резников обсудил с Остином реализацию программы ленд-лиза для Украины и решения, принятые во время их встречи с коллегами из более чем 40 стран на авиабазе Рамштайн.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Россия Сергей Шойгу Пентагон Алексей Резников Ллойд Остин Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X