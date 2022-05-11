Глава Пентагона не верит, что Путин хочет воевать с НАТО 11 мая, 19:56 Цей матеріал також доступний українською Министр обороны США Ллойд Остин (Фото:Amanda Andrade-Rhoades/Pool via REUTERS)

Министр обороны США Ллойд Остин не верит, что российский диктатор Владимир Путин хочет воевать с НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Война России против Украины — главные события 11 мая

«Моя точка зрения такова, что Россия не хочет вступать в конфликт с НАТО», — сказал Остин во время слушаний в Конгрессе.

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Ранее Министр обороны Великобритании Бел Уоллес опроверг заявления Путина о том, что «НАТО окружило Россию», что и стало, по его словам, причиной вторжения в Украину. Также Уоллес опроверг утверждения Путина о «базах НАТО» на территории Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что все страны НАТО хотят «надрать задницу» России, но боятся это сделать.

19 мая НАТО проведет встречу начальников Генштабов стран Альянса, на одной из сессий обсудят полномасштабное вторжение России в Украину.

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