Остин об атаке России на дрон: Это было агрессивно и рискованно. США продолжат летать повсюду, где разрешает международное право

15 марта, 15:48
Поделиться:
Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

После инцидента c атакой российского Су-27 на американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем США продолжат летать и действовать согласно нормам международного права.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в среду, 15 марта, сообщает CNN.

Он назвал атаку дрона «агрессивной, рискованной и опасной».

Читайте также:

Один из американских беспилотников MQ-9 Reaper в военном ангаре в Эстонии (Фото:REUTERS/Janis Laizans/File Photo) Первое физическое столкновение России и США. Мировая пресса анализирует, могла ли РФ сбить MQ-9 Reaper намеренно и к чему это приведет

«Этот опасный эпизод является частью системы агрессивных, рискованных и опасных действий в международном воздушном пространстве. Так что можете не сомневаться: Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать повсюду, где это позволяет международное право. А Россия обязана действовать как военная авиация — безопасно и профессионально», — подчеркнул Остин.

Видео дня

Американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27 столкнулись над Черным морем 14 марта — дрон упал в международные воды.

В минобороны РФ утверждают, что их самолет не сбивал беспилотник. По их версии, дрон «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью» Черного моря.

После инцидента США вызвали посла России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки».

Читайте также:

MQ-9 Reaper — основной ударный беспилотник армии США и один из самых современных разведывательно-ударных БПЛА в мире. По своим возможностям и характеристикам он намного превосходит хорошо известный в Украине Bayraktar TB2.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Пентагон Су-27 Джон Ллойд Дроны MQ-9 Reaper

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X