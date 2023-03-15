Остин об атаке России на дрон: Это было агрессивно и рискованно. США продолжат летать повсюду, где разрешает международное право 15 марта, 15:48 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

После инцидента c атакой российского Су-27 на американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем США продолжат летать и действовать согласно нормам международного права.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в среду, 15 марта, сообщает CNN.

Он назвал атаку дрона «агрессивной, рискованной и опасной».

«Этот опасный эпизод является частью системы агрессивных, рискованных и опасных действий в международном воздушном пространстве. Так что можете не сомневаться: Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать повсюду, где это позволяет международное право. А Россия обязана действовать как военная авиация — безопасно и профессионально», — подчеркнул Остин.

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Американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27 столкнулись над Черным морем 14 марта — дрон упал в международные воды.

В минобороны РФ утверждают, что их самолет не сбивал беспилотник. По их версии, дрон «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью» Черного моря.

После инцидента США вызвали посла России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки».

MQ-9 Reaper — основной ударный беспилотник армии США и один из самых современных разведывательно-ударных БПЛА в мире. По своим возможностям и характеристикам он намного превосходит хорошо известный в Украине Bayraktar TB2.