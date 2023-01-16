«Действиям РФ нет оправдания». Глава ОБСЕ посетил Бородянку 16 января, 14:51 Буяр Османи во время своего первого визита в Украине посетил разрушенную войсками РФ Бородянку (Фото:Bujar Osmani/Twitter)

Новый глава ОБСЕ Буяр Османи во время своего визита в Украину посетил разрушенную войсками РФ Бородянку Киевской области.

«Только что посетил разрушенные районы в Бородянке, разрушения просто разрывают сердце», — написал он в своем Twitter.

Османи заявил, что российские атаки «причинили огромные страдания украинскому народу, и этим действиям нет оправдания».

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«Мои мысли с теми, чья жизнь была серьезно нарушена», — резюмировал он.

Османи также назвал «моральным долгом» помощь народу Украины в восстановлении громад.

16 января министр иностранных дел Северной Македонии и действующий глава ОБСЕ Буяр Османи прибыл в Киев. Это его первый официальный визит в Украину.

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Встречи нового главы организации будут посвящены гуманитарным проблемам и проблемам безопасности, с которыми сталкивается Украина из-за полномасштабного вторжения России.

Войска РФ разрушили десятки жилых домов в Бородянке в начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. По населенному пункту наносились ракетные и авиаудары. Восемь многоэтажек полностью разрушены.