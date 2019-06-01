Глава МВД Великобритании готов провести Brexit без соглашения Вчера, 12:04 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Russell Cheyne Саджид Джавид готов выйти из ЕС без соглашения REUTERS/Russell Cheyne

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что готов вывести страну из Европейского Союза в срок и без заключения соглашения.

Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Джавид заявил, что не видит возможности проведения еще одного референдума или досрочных всеобщих выборов. Поэтому он намерен ускорить подготовку к Brexit и выйти из ЕС до 31 октября, если он станет премьер-министром Великобритании.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 7 июня уйдет в отставку.