Глава МВД Великобритании готов провести Brexit без соглашения
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что готов вывести страну из Европейского Союза в срок и без заключения соглашения.
Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Джавид заявил, что не видит возможности проведения еще одного референдума или досрочных всеобщих выборов. Поэтому он намерен ускорить подготовку к Brexit и выйти из ЕС до 31 октября, если он станет премьер-министром Великобритании.
Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 7 июня уйдет в отставку.