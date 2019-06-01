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Глава МВД Великобритании готов провести Brexit без соглашения

Вчера, 12:04
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Глава МВД Великобритании готов провести Brexit без соглашения - фото

REUTERS/Russell Cheyne

Саджид Джавид готов выйти из ЕС без соглашения

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что готов вывести страну из Европейского Союза в срок и без заключения соглашения.

Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Джавид заявил, что не видит возможности проведения еще одного референдума или досрочных всеобщих выборов. Поэтому он намерен ускорить подготовку к Brexit и выйти из ЕС до 31 октября, если он станет премьер-министром Великобритании.

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Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 7 июня уйдет в отставку.

Теги:   Brexit Евросоюз Тереза Мэй Великобритания

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