В РФ по приглашению Шойгу едет министр обороны Китая 14 апреля, 12:51 Глава Минобороны КНР едет в РФ (Фото:Alejandro Luengo/Unsplash)

В Россию с официальным визитом приедет министр обороны Китая Ли Шанфу.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Китая, он приедет в Москву по приглашению министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу.

Визит Шанфу продлится с 16 по 19 апреля.

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Отмечается, что во время визита он проведет переговоры с российскими военачальниками и посетит военные академии.

Также в сообщении говорится, что между китайскими и российскими военными «был достигнут новый прогресс в стратегической коммуникации, совместной подготовке кадров и практическом сотрудничестве».

Другие детали не уточняются.

Генерал Ли Шанфу был назначен министром обороны КНР в начале марта.

Ли Шанфу больше 30 лет работал на космодроме Сичан, в том числе возглавлял его в течение 10 лет. В 2016—2017 годах занимал пост замкомандующего Силами стратегического обеспечения китайской армии, в 2017—2020 годах возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В 2018 году против генерала были введены американские санкции. США объясняли решение тем, что Ли Шанфу принимал участие в сделках по покупке российских самолетов и систем С-400.

США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах, боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видит таких признаков.

