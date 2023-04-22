Министр обороны Италии заявил, что Китай может быть «посредником» между Украиной и Россией

22 апреля, 22:11
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Гвидо Крозетто (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Гвидо Крозетто (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто от правящей партии Братья Италии заявил, что Китай может быть «посредником» между Украиной и страной-агрессором Россией. Об этом сообщает Il Libero Quotidiano.

В интервью La Stampa Крозетто сказал, что Италия должна гарантировать право Украины защищаться, но при этом «привержена попыткам создать условия для переговоров». По его мнению, нужно «попытаться посадить за стол переговоров» Украину и Россию. Крозетто также утверждает, что за столом переговоров должен быть Китай, который публично не осуждал полномасштабное вторжение в Украину.

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Итальянский министр также заявил, что Европа якобы «хорошо справляется с подливанием масла в огонь», но «тушить огонь некому».

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя слова Крозетто в эфире телемарафона, подчеркнул, что «оставление» стране-агрессору России части украинских территорий «будет означать для нас смерть — через год, два, три».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила Украину 21 февраля и подчеркнула, что ее правительство продолжит предоставлять Украине все виды поддержки. Она также заявила, что военная помощь Украине приближает мир.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным после попытки России аннексировать временно захваченные украинские территории. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Китай Италия КНР Война России против Украины

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