Глава Минобороны Германии больше не исключает поставок Leopard 2 Украине
Кристине Ламбрехт (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт впервые не стала исключать возможности поставок немецких танков Leopard 2 Украине для защиты от российской агрессии.
Об этом сообщает RND.
«Во времена, в которые мы живем, нам дают хороший совет — приспосабливаться к соответствующей ситуации», — сказала она, комментируя поставок танков Украине.
В то же время она подтвердила, что о таких поставках сейчас речи не идет: «такое решение не принято». Она добавила, что немцы не будут действовать в одиночку.
При этом издание подчеркивает, что министр больше не отрицала возможности поставок танков Leopard 2. Ламбрехт подчеркнула, что правильный подход — «ничего не исключать».
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10 января, комментируя поставки танков Leopard Украине, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия считает необходимым координировать поставки оружия в Украину с союзниками, а не действовать самостоятельно.
7 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина ведет с партнерами переговоры о поставках тяжелых танков, в частности, Leopard. По его словам, обсуждение «уже на финише».