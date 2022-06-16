«Россия находится в затруднительном положении». Глава Минобороны Британии заявил, что западная техника в Украине изменит баланс сил 16 июня, 19:31 Цей матеріал також доступний українською Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия находится «в очень затруднительном положении», а успех Украины зависит от скорости поставок тяжелого вооружения на передовую для контрнаступления. Об этом сообщает CNN.

«Я думаю, что Россия, как мы выясним, находится в очень, очень затруднительном положении», — сказал он, добавив, что новая техника, которая будет отправлена в Украине «изменит баланс».

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По словам британского министра, Россия будет «отчаянно пытаться найти какую-то форму победы, какой бы незначительной она ни была, чтобы хоть немного поднять свой боевой дух», но Уоллес не уверен, как долго Россия сможет поддерживать наступление.

«Я думаю, что ключ здесь в том, как быстро Украина развернет некоторые из этих тяжелых вооружений и как быстро они перейдут в контрнаступление, а не просто в контратаки, и насколько это будет успешным. Вот почему Запад очень хочет помочь с их обучением и убедиться, что они применяют это оружие таким образом, чтобы это имело значение», — добавил Уоллес.

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