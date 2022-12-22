Глава Минобороны Британии перечислил потери российской армии за 300 дней войны

22 декабря, 21:32
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Оккупанты потеряли более 100 тысяч российских военных (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Оккупанты потеряли более 100 тысяч российских военных (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что за 300 дней войны боеспособность российской армии упала более чем на 50%.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Уоллес напомнил, что оккупанты потеряли более 100 тысяч российских военных убитыми, ранеными или дезертирами. Также, по его данным, в Украине были ликвидированы более 4 500 единиц бронетехники, более 140 вертолетов и сотни артиллерийских установок.

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«Концепция российской батальонной тактической группы, которая уже десять лет гордится своей военной доктриной, не выдерживает украинского сопротивления. Боеспособность развернутых сухопутных войск России снизилась более чем на 50%», — подчеркнул министр.

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Он добавил, что авиация России выполняет десятки вылетов в день, хотя выполняла около 300 вылетов в день в марте. Сотни российских наемников погибли в результате недавнего удара по штабу группировки ЧВК Вагнера в Луганской области, отметил он.

«А хваленый Черноморский флот России — это немногим больше, чем флотилия береговой обороны», — подчеркнул министр обороны Британии.

Он напомнил, что на пике своего наступления в марте Россия оккупировала около 27% украинских земель, а в настоящее время РФ контролирует около 18% Украины.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Великобритания Российская агрессия Бен Уоллес

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