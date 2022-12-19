Глава Минобороны Болгарии встретился с Резниковым в Киеве

19 декабря, 22:34
Поделиться:
Резников поблагодарил Болгарию за решение оказать помощь в обеспечении безопасности Украины (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Резников поблагодарил Болгарию за решение оказать помощь в обеспечении безопасности Украины (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов встретился с главой МИД Украины Алексеем Резниковым в Киеве.

«Имею честь приветствовать министра обороны Болгарии Димитара Стоянова в Украине», — пишет Резников в Twitter.

Он поблагодарил Болгарию за решение оказать помощь в обеспечении безопасности Украины.

Видео дня

«С нетерпением ждем дальнейшего развития оборонного сотрудничества между Украиной и Болгарией», — добавил украинский министр.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1604901321135788032

16 декабря парламент Болгарии проголосовал за одобрение во втором и окончательном чтении Соглашения между Болгарией и Украиной о поставках Украине вооружений, техники и боеприпасов.

https://www.youtube.com/embed/jOA93_591i8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Болгария Алексей Резников

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X