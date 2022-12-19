Глава Минобороны Болгарии встретился с Резниковым в Киеве 19 декабря, 22:34 Резников поблагодарил Болгарию за решение оказать помощь в обеспечении безопасности Украины (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов встретился с главой МИД Украины Алексеем Резниковым в Киеве.

«Имею честь приветствовать министра обороны Болгарии Димитара Стоянова в Украине», — пишет Резников в Twitter.

Он поблагодарил Болгарию за решение оказать помощь в обеспечении безопасности Украины.

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«С нетерпением ждем дальнейшего развития оборонного сотрудничества между Украиной и Болгарией», — добавил украинский министр.

16 декабря парламент Болгарии проголосовал за одобрение во втором и окончательном чтении Соглашения между Болгарией и Украиной о поставках Украине вооружений, техники и боеприпасов.