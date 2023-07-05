Глава Минфина США отправится в Пекин: будет обсуждать последствия поставки Китаем летальной помощи для России

5 июля, 11:28
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Глава Минфина США Джанет Йеллен (Фото:REUTERS/Сара Сильбигер)

Глава Минфина США Джанет Йеллен (Фото:REUTERS/Сара Сильбигер)

Министр финансов США Джанет Йеллен поедет в Китай в четверг, 6 июля, с целью «переналадки связей» между двумя крупнейшими экономиками мира, будут обсуждаться в том числе и последствия поставки Китаем летальной помощи России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США.

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Представители США говорят, что ожидают «откровенных» дискуссий после внезапного объявления Пекином контроля над экспортом некоторых продуктов галлия и германия, которые широко используются в полупроводниках, а также нового закона о контршпионаже, оба закона рассматриваются как «потенциально вредные» для американских компаний.

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США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах, боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видел таких признаков.

В апреле WP, ссылаясь на слитые документы Пентагона, сообщала, что Китай согласился предоставить России летальное оружие. До этого Politico писало, что китайские компании в 2022 году отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок, бронежилеты и запчасти для дронов.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Россия Китай Летальное вооружение Война России против Украины

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