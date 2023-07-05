Глава Минфина США отправится в Пекин: будет обсуждать последствия поставки Китаем летальной помощи для России 5 июля, 11:28 Глава Минфина США Джанет Йеллен (Фото:REUTERS/Сара Сильбигер)

Министр финансов США Джанет Йеллен поедет в Китай в четверг, 6 июля, с целью «переналадки связей» между двумя крупнейшими экономиками мира, будут обсуждаться в том числе и последствия поставки Китаем летальной помощи России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США.

Представители США говорят, что ожидают «откровенных» дискуссий после внезапного объявления Пекином контроля над экспортом некоторых продуктов галлия и германия, которые широко используются в полупроводниках, а также нового закона о контршпионаже, оба закона рассматриваются как «потенциально вредные» для американских компаний.

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США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах, боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видел таких признаков.

В апреле WP, ссылаясь на слитые документы Пентагона, сообщала, что Китай согласился предоставить России летальное оружие. До этого Politico писало, что китайские компании в 2022 году отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок, бронежилеты и запчасти для дронов.

