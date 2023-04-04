Глава МИД Венгрии возмутился приглашением Дмитрия Кулебы на встречу НАТО 4 апреля, 22:57 Петер Сийярто (Фото:Szijjártó Péter/Facebook)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто недоволен решением возобновить работу комиссии Украина-НАТО и приглашением главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Брюссель.

«Приглашение министра иностранных дел Украины нарушает принцип единства союзников в рамках НАТО, но мы примем участие во встрече в духе конструктива», — пишет он в Facebook.

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Сийярто добавил, что Будапешт перестанет блокировать сближение Украины с НАТО «при условии, что украинцы вернут венграм Закарпатья права, которыми они пользовались до 2015 года».

Также, по его мнению, министерская встреча Альянса должна подчеркнуть, что «НАТО не участвует в войне» и что необходимо сделать «все возможное, чтобы предотвратить прямой конфликт между НАТО и Россией».

В Брюсселе 3−4 апреля проходит заседание комиссии Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел. Киев участвует в нем впервые с 2017 года.

Ранее Кулеба рассказал об ожиданиях Киева, которые были озвучены во время встреч с представителями стран НАТО в Брюсселе.