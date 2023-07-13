Лавров увидел «ядерную угрозу» России в передаче F-16 Украине 13 июля, 09:35 F-16 (Фото:Том Эвенсен/www.flickr.com)

Россия будет рассматривать факт передачи Украине истребителей F-16 как «угрозу в ядерной сфере», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РосСМИ.

«Во время боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», — сказал он.

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Отвечая на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия в войне против Украины, Лавров ответил, якобы сценарии применения такого оружия «четко определены в Военной доктрине РФ».

Лавров также заявил, якобы «США и их натовские сателлиты» создают «риски прямого вооруженного столкновения» с Россией, что грозит «катастрофическими последствиями».

Инфографика: NV

Обучение и предоставление Украине истребителей F-16 — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

В среду, 12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно 6−8 месяцев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что истребители F-16 могут появиться в Украине в первом квартале 2024 года.

Он также подтвердил, что обучение украинских пилотов должны начаться в августе или в начале сентября.